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Galatasaray'da Onyekuru yine uçağa binemedi

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru henüz uçağa binemedi.

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Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaştığı ve Monaco'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcunun dün akşam Marsilya'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Onyekuru için bugün ise Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre Fransa'daki covid önlemleri kapmasında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek. 

Bu arada geçen hafta İstanbul'dan Nice'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu. Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray Kulübü Nijeryalı isim ve Kulübü Monaco ile ile her konuda anlaştı.

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