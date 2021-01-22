Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı
Real Madrid'in başındaki futbol efsanesi Zinedine Zidane, koronavirüse yakalandı.Abone ol
Koronavirüs, futbol dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Son haber İspanyol devi Real Madrid'ten... Futbol efsanesi Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün resmi internet sayfasında yer alan Zidane'ın pozitif çıktığı haberi, Real Madrid'in sosyal paylaşım hesabında da bağlantı olarak paylaşıldı.
48 yaşındaki teknik adam son olarak 20 Ocak'ta 2-1 kaybettikleri Alcoyano maçında takımın başında yer almıştı.