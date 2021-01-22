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Erzurum'da bunu yapan insan olamaz! Nesli tükenmek üzereydi

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurularak öldürülmüş bulundu.

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Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan Ömer Kurt, kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı telef olmuş buldu. Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi. Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'ne bilgi verdi.

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