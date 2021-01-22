Mustafa Sarıgül'ü harekete geçiren anket sonuçları! Gözünü oraya dikti

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, kimi anketlerde yüzde 20'lerde gösterilen kararsız seçmeni hedef kitle olarak belirlediğini yazdı.

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Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi, yurdun dört bir yanında teşkilatlanmasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kendi adayını çıkaracağını söyleyen Sarıgül'ün yol haritası köşe yazarlarının gündeminde.

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, Sarıgül'ün hedeflerine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yeni kurulan partilerin beklenen rüzgarı estiremediği görüşünü dile getiren Şahin, "Bu sebeple yeni partilerin işi zor" yorumunda bulundu.

Ankara'da dinlediği Sarıgül'ü bu gerçeğin farkında ama umutlu ve heyecanlı gördüğünü yazan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

Kararsız seçmeni hedef seçti

"Özellikle kimi anketlerde yüzde 20'lerde gösterilen kararsız seçmeni hedef kitle olarak belirlemiş. Her ne kadar ittifaklara karşı olduğunu söylese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde küçük partilerin nasıl kilit rol oynayabileceğini o da biliyor. Ve Ankara siyasetinde önümüzdeki dönemde bir aktör olmanın hesaplarını yapıyor.

Peki bunu başarabilir mi? Sarıgül siyasi tecrübesi yüksek, çekirdekten yetişme bir isim. Sokakta bir karşılık bulma potansiyeli var.

"CHP oylarını bölecek" eleştirilerine yanıt

"Hiçbir partinin yedeği, hizbi, parti içi kliği, benzeri değiliz" diyerek CHP ile arasına kalın bir set çekiyor. Bu aynı zamanda "CHP oylarını bölecek" eleştirilerine karşı geliştirilen bir savunma mekanizması.

"Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının hegemonyasından kurtaracağız. Genel başkanı parti üyeleri seçecek, iki seçim kaybeden genel başkan gidecek" sözleri ise üstü kapalı bir Kılıçdaroğlu eleştirisi.

Sabri Erbakan da Sarıgül'ün partisinde

Ekibinde Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan da dahil her siyasi görüşten isim var.

Vaat yağmuru

Hazine arazilerinin vatandaşa tahsisi, büyük projelere vatandaşın karar vermesini sağlayacak referandumlar, ilk evini ve arabasını alana vergi istisnası, herkese ücretsiz internet, yargı ve üniversite reformu vaatleri partinin mutfağının çalıştığını gösteriyor.

CHP'de çarşı fena halde karışabilir

Sarıgül, 1 Haziran'da Ankara'da partisinin büyük kongresini yapmayı hedefliyor. O güne kadar CHP ya da başka bir partiden Sarıgül'ün partisine geçecek milletvekilleri olur mu? Sarıgül bu soruya ne evet ne de hayır diyor. İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen vekillerden sonra Sarıgül'e de geçenler olursa CHP'de çarşı fena halde karışabilir."