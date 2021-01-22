Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan 'hangi takıma imza atacak?" sorusuna yanıt

Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Falcao hangi takıma imza atacak?" sorusuna yanıt verirken kendileri hakkında yapılan eleştirelere sert yanıt verdi.

Abone ol

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddialarına ve kendilerine gösterilen tepkiye yanıt verirken şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Türkçe'yi öğrenmedim çünkü böyle bir amacım olmadı, ayrıca çalışacak çok zamanım olmadı. Yine de bazı kolay kelimeleri anlayabiliyorum.''

Eleştirilerin çok üzücü olduğunu ifade eden Lorelei Taron, ''Eleştiriler çok üzücü. İnsanlar işler iyi ya da kötü gitsin eleştirecektir ancak ben olaylara daha geniş bakıyorum. Tanrı'nın bizim için planları vardır ve onun planları hep bizim iyiliğimiz içindir. Yaşanan her şey anlamasak da yararımıza olacaktır.'' dedi.

"Üzgünüm, benim evim burada"

"Falcao hangi takıma imza atacak?" sorusunu da yanıtlayan Lorelei Taron, "Galatasaray'a" cevabını verdi. Galatasaray taraftarının "Lütfen gidin" mesajına da yanıt veren Lorelei Taron, "Üzgünüm, benim evim burada" dedi.

''İstanbul'da sabah kalkıp soğuğu hissettiğimde inanılmaz oluyor''

Yüz yüze derslerin başlamasını iple çektiklerini belirten Lorelei Taron, ''Çocuklarımız şu anda okula gidemiyor. Sadece 9'dan 15:30'a kadar online dersler var. Bir an önce yüz yüze dersler başlar umarım, bunu bekliyoruz, bizim için çok önemli bir hal aldı. Çocuklar bizi yordu. İstanbul'da sabah kalkıp soğuğu hissettiğimde inanılmaz oluyor. Yine de kar yağmasını ve karlı havayı çok seviyorum. Benim Polonya vatandaşlığım da var ve çocuklarıma Polonya pasaportu da aldım. Aynı zamanda Kolombiya ve Arjantin vatandaşlıkları da var.'' ifadelerini kullandı.