Ataşehir'de bıçakla kendisini kesmeye kalktı! İntihar girişimini Özel harekat durdurdu

ATAŞEHİR'de psikolojik sorunları olduğu söylenen bir kişi, polisleri alarma geçirdi. Kendisini eve kilitleyip bıçakla yaralayan şahıs, özel harekat polislerinin eve girmesiyle gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi kendisini eve kilitledi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bıçakla kendisine zarar veren kişi için Özel Harekat Polisleri de buraya yönlendirildi.

Özel Harekat Polisleri eve girerek, kendisine zarar veren kişiyi dışarıya çıkardı. Kelepçe takılan kişi gözaltına alındı.