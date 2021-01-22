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Tokat'ta 'haritalı fişleme' iddiasıyla ilgili bir doktora soruşturma açıldı

Tokat Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi' başlıklı haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çekip, üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Tokat Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haritanın müdürlük ve sağlık tesislerinde bulunmadığı, Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çekip, üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "Hekim, beyanında Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını ifade etmiştir." denildi.

Soruşturma başlatıldı

Açıklamada şunlar kaydedildi: Bazı internet sitelerinde yer alan 'Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi' başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Tokat Almus Toplum Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin, merkezde asılı olan Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çektiği ve şahsi telefonundaki bu fotoğraf üzerinde değişiklikler yaptığı anlaşılmıştır.

Hekim, beyanında Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını ifade etmiştir. Haberlerde iddia edildiğinin aksine, müdürlüğümüzde ya da bağlı sağlık tesislerimizde böyle bir harita bulunmamaktadır. İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır.

Sabahat Akkiraz'dan tepki: Anayasal ve insani olarak bu suçtur

Öte yandan Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da Twitter'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Tokat Almus Sağlık Merkezinde bir doktor haritaya Alevi köylerini işaretlemiş; doktor bunu neden yapar? Hastaları ayrıştırarak farklı tedaviler mi uygulamıştır? Anayasal olarak da insani olarak da bu suçtur. Soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. İnanç renkliliktir. Ayrıştırma için neden değildir" dedi. 

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