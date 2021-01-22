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Hepsiburada pandemi döneminde artan oyuncak trendlerini anlatıyor

Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı.

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Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

En çok hangi kelimeler arandı?
Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor; onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu.

Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttı
Pandemi süreci ile birlikte evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenler puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi artırdı. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanı sıra eğitici oyuncaklar kategorisi ise, bir önceki yıla göre, 1,5 kat büyüdü. Ayrıca pandemi döneminde dış mekan oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Yine oyun parkurlarında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayacısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2.5 kat büyüdü.

2020’nin en çok tercih edilen oyuncakları
 Dede Süper Bambu Çubuklar
 Diytoy Manyetik Tablet Alfabe Seti
 Uno Kartlar Renk ve Sayı Eşleştirmeli Klasik Kart Oyunu
 Mindware Look Look (Bak Bak) Kutu Oyunu
 LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu
 Redka Dedektif Akıl Mantık Zeka ve Strateji Oyunu
 Jenga Denge Oyunu
 Play-Doh Oyun Hamuru
 Hot Wheels Beşli Araba Seti
 Monopoly Klasik Serisi
 Barbie Sonsuz Hareket Bebekleri

2020’nin en çok talep gören oyuncak markaları

 Pilsan
 LEGO
 Barbie
 Monopoly
 Fisher Pice

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