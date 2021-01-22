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Kanada Genel Valisi Julie Payette hakkındaki suçlamalar sonrası istifa etti

KANADA Genel Valisi Julie Payette; hakkında çıkan, personele 'zorbalık ve mobbing' uyguladığı iddiaları sonrası görevinden istifa etti.

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Commonwealth bölgesi hükümdarının Kanada'daki temsilcisi Kanada Genel Valisi Julie Payette hakkındaki "sorunlu bir iş yeri atmosferi oluşturmak, zorbalık ve mobbing" suçlamaları ardından istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanada Genel Valisi Julie Payette hakkında hazırlanan bir rapor, Payette'in liderliği ve oluşturduğu iş atmosferi hakkında soru işaretleri doğurdu. Payette'in, beraber çalıştığı insanlara mobbing uyguladığı, zorbalık yaptığına dair hakkında çeşitli suçlamalar yapıldı. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından 2017'de seçilen Payette, ülkede Kraliçe Elizabeth'in temsilcisi olarak sembolik bir görev yürütüyordu.

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