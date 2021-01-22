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Yüzük atılınca damat adayı çılgına döndü

ANTALYA'da Ali T.'ye (63) ait park halindeki otomobil, kundaklandı. Ali T., otomobili, kızı Sibel T.'nin (27) iki ay nişanlı kalıp ayrıldığı Adem A. (40) tarafından yakıldığını öne sürdü.

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Olay, gece yarısı sıralarında Kepez ilçesi 2931 Sokak’ta meydana geldi. Ali T.’ye ait park halindeki 07 D 4411 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Yanan otomobili gören komşuları, hortumla müdahale ettikleri yangını söndürüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, soruşturma başlattı.

Ali T. otomobili, kızı Sinem T.'nin (27) iki ay nişanlı kalıp, ayrıldığı Adem A. tarafından yakıldığını öne sürdü. Ali T., "Kızımla tanışıp, anlaşmışlar. Biz de kendilerini nişanladık. Ancak, iki ay nişanlı kaldılar. Daha sonra kızım başka bir kente gitti. Damat adayımız Adem A. da ayrılığı hazmedemediği için gece gelip benim arabamı yakmış. Yaklaşık 5 bin lira zararım var. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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