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Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki çocuk babasıyla tartışan TIR şoförlerine kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 14 yaşındaki B.E., trafikte babası S.E. ile tartışan 2 TIR şoförüne otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği şoförlerden Sinan Sarıkaya (34) öldü, A.K. ise yaralandı. Olay sonrası kaçan baba oğul, jandarma tarafından yakalandı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana gelen olayda; Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında 'hatalı sollama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla TIR şoförlerine art arda ateş açtı.

Şoförlerden biri öldü

S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya'nın (34) yaşamını yitirdiğini belirledi. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Sarıkaya'nın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma yakaladı

Emniyet güçleri, kaçan baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E'nin bulunduğu otomobil, Çay'ın Akkonak Kavşağı'nda jandarma tarafından durduruldu. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu, polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.

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