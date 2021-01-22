Gaziantep'te DEAŞ'lı 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada örgütün finans yapılanmasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı.Abone ol
GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.