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Galatasaray maçı öncesinde Yeni Malatyaspor'da şok

İhlas Haber Ajansı

Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular 3 aylık maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yapılması planlanan antrenmana çıkmayarak yönetimi boykot etti.

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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da futbolcuların 3 aylık maaşlarının ödenmemesine tepki göstererek yapılması planlanan antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmazken; yönetimin futbolcuları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan; yönetimin üst üste alınan 2 galibiyetle işlerin yolunda gitmeye başladığı bir süreçte futbolcuların maaşlarını ödemeyerek kulübü yeni bir krize sokmasına taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluştan gelen paraların neden futbolculara dağıtılmadığını soran taraftarlar Adil Gevrek'i istifaya davet etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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