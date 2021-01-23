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S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye'nin görünümünü "durağan" olarak teyit etti. S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan "B+" olarak açıkladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin notunu “B+”da teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında “B+” olarak teyit etti. Ayrıca kurum, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan”da bıraktı.

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