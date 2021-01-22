ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın savunma bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'e onay verdi. Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

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ABD Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada; 93 senatör, Joe Biden'ın savunma bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'in savunma bakanı olması için 'evet' oyu verirken; 2 senatör ise 'hayır' oyu kullandı.

Austin böylece eski Başkan Harry Truman döneminde George Marshall'dan, Donald Trump döneminde ise James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olan üçüncü general oldu.

Austin aynı zamanda ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.