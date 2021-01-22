BIST 1.542
DOLAR 7,42
EURO 9,03
ALTIN 442,77
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri ŞOK’ta

Koronavirüsün İngiltere'de görülen türünün daha ölümcül olabileceği ortaya çıktı

Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türü ile ilgili, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var" dedi.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

İngiltere'de tespit edilen türün diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini,ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

Vallance, yeni türlerin 'kesinlikle daha fazla endişe verici' olduğunu ve 'aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler' bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 bini geçti
Türkiye bir ülkeye daha kapılarını kapattı
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ocak Cuma)
Twitter, Hamaney'in hesabını askıya aldı!
Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı
Galatasaray yeni transferi Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı
Galatasaray maçı öncesinde Yeni Malatyaspor'da şok
Koronavirüse karşı vakaları yüzde 80 önleyen yeni ilaç umudu
Yorumlar