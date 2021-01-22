BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 442,72
HABER /  GALATASARAY
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri ŞOK’ta

Galatasaray'dan resmi Onyekuru açıklaması

Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren Galatasaray, Henry Onyekuru'ya da kavuşuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcunun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Abone ol

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Ali Öztunç'tan Seferihisar çıkarması
Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
MEB açıkladı! Nakil ve geçiş işlemleri açıldı
Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 bini geçti
Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye bir ülkeye daha kapılarını kapattı
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu
Yorumlar