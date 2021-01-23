Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul’a geldi.

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Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 2 dönem Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Nijaryalı futbolcu İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Onyekuru’nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.