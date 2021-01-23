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Eski Karabüksporlu Luton Shelton hayatını kaybetti

Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Jamaikalı futbolcu Luton Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Shelton, 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor formasını giymişti.

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İki sezon kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı. Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

Sosyal medya hesabından en son yeni yıl paylaşımı yapan Jamaikalı oyuncu eşiyle olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, “2020 eminim herkes için bir meydan okumaydı ama dürüst olmak gerekirse başardığım için şükürler olsun. Bir yılı daha önümüzde görmek bana gelecek yıllara meydan okuma motivasyonu veriyor çünkü eminim geçen yıldan daha kötü olamaz. Burada olduğum için mutluyum çünkü bazen benim tarafım karanlık oluyor. Teşekkürler eşim ve herkese mutlu yıllar” ifadelerine yer vermişti.

Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika’daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton’un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşıyor.

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