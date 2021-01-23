BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Karaman: Yeniden AYM’ye bireysel başvuru yaptık

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, “AİHM’in, ‘Demirtaş derhal serbest bırakılmalı’ kararına gösterilen dirence karşı, yeniden AYM’ye bireysel başvuru yaptıklarını” açıkladı.

Abone ol

Avukat Mahsuni Karaman, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “AYM, bir an evvel ‘AİHM kararı bizi bağlamaz’ saçmalığına son vermezse, AİHM, AYM için ‘etkili iç hukuk yolu değil’ kararı verir. Bizden söylemesi” uyarısı yaptı.

AİHM Büyük Dairesi, geçen 22 Aralık’ta Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen "Serbest bırakılmalı" kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu karara bağlamıştı.

17 yargıçtan oluşan büyük daire, 15'e karşı iki oyla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Kızına tecavüz ediyorum' deyip kadını hayattan koparmıştı! Saldırıya uğradı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni dalga uyarısı
Kısıtlamada caddenin ortasında durdu son ses müzik açarak dinledi
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon
Trump'ın Senato'daki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Rekabet Kurulu inceliyor: WhatsApp'ta muz tekeli skandalı
Fenerbahçe Beko, CSK Moskova'yı deplasmanda devirdi
GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek
Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbul’da
Yorumlar