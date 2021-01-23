Galatasaray'dan forvet 6 numara için transfer atağı

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, forvet ve 6 numara pozisyonuna da takviyeler yapacak. Alınacak isimler ise belli. İşte detaylar...

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Sponsor sorununu Çin'in teknoloji devi Xiaomi ile çözmeye hazırlanan Galatasaray, transferde bombaları patlatmaya başladı. Onyekuru'yu tekrar kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu'nu da 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon euro teklif eden Mustafa Cengiz-Abdurrahim Albayrak ikilisi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la el sıkışmaya çok yaklaştı.

6 numaraya iki aday var

Cimbom, transfer Onyekuru-Halil-İrfan Can üçlüsü ile sınırlı kalmayacak. Falcao ve Diagne'nin yerine forvet bakan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Simone Zaza ile anlaşma sağlayan yönetim, Torino'yu da satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etti. 6 numara takviyesi için Fulham'dan Jean Michael Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye isimleri masada.