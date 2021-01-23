Alaattin Çakıcı'ya Ahmet Davutoğlu'na hakaret davasında beraat! Türbe ziyareti dikkati çekti

Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti. İç Anadolu turu yapan Alaattin Çakıcı, Konya Hazreti Mevlana Türbesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında dava açılan Alaattin Çakıcı, Keskin adliyesinde hakim karşısına çıktı. Davutoğlu hakkındaki sözleri hakaret kabul edildiği için hakkında dava açılan Çakıcı ile ilgili mahkeme Çakıcı'nın sözlerinin hakaret değil, eleştiri olduğuna hükmederek beraatına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Keskin adliyesinde görülen duruşmanın ardından hakkında beraat kararı verilen Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ve Keskin ziyaretlerinin ardından Kayseri’ye ve Nevşehir'e geçti. Kayseri’de yakın dostları ile bir araya gelen Alaattin Çakıcı’yı çevre illerden de gelen kalabalık bir grup karşıladı. Çakıcı’yı otelinde ziyaret eden grup, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek otelden ayrıldı.

Alaattin Çakıcı’yı otelde ziyaret eden isimlerden biri de MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy oldu. Uzun süre Çakıcı ile sohbet etti.

Çakıcı’nın yakın dostu eski milletvekili Vahit Kayrıcı, Çakıcı’nın yeğeni Barış Çakıcı, Ankara’dan Selahattin Yılmaz, İş Adamı Aziz Çevik,Kayserili iş adamı İbrahim Sungur’un yeğenleri ,İş Adamı Zülfükar Gün ile birlikte bir diğer isim de çevre illerden gelen Menderes Kutlu ve arkadaşları gelerek Çakıcı’nın kaldığı otelde ziyaret ettiler. Gün boyu Kayseri’de kalarak dostlarıyla vakit geçiren Çakıcı, aynı gün Kayseri’den ayrılarak Nevşehir Uç Hisar’da yakın dostu Halil Uluer’i ziyaret etti.

Hz.Mevlana Türbesini ziyaret etti

Alaattin Çakıcı, İç Anadolu turunda Kırıkkale, Keskin, Nevşehir ve Kayseri ziyaretinin ardından Konya Hazreti Mevlana Türbesini ziyaret ederek yakın dostları tarafından karşılandı.

Bodrum’a geçti

Çakıcının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi; ''Alaattin Çakıcı iç Anadolu turunun ilk durağı Kırıkkale’den başlayarak çevre illere bir takım ziyaretlerde bulundu. Son olarak Konya iline gelen Alaattin Çakıcı yakın arkadaşı eski milletvekili Vahit Kayrıcı ve yeğeni Barış Çakıcı iş adamı Derya Kürkçüoğlu ile Konya’da İş adamı Yusuf Çalı tarafından karşılandılar ve Mevlana şehri olan Konya’da Hz.Mevlana türbesini gezerek dualar ettiler. Daha sonra Mevlevi Sofrasına geçerek yemek yediler. Çakıcı iç Anadolu turunun ardından Konya üzeri ikameti Bodrum’a geçti.''