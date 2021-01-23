'Eren-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı! Bakanlık duyurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Operasyonlarının Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağında başlatıldığını açıkladı. Eren-3 Ağrı Dağı operasyonunda bin 040 personel görev aldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı.

Bin 40 personel, 59 operasyonel tim görev aldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel, 59 operasyonel tim görev aldı.

Eren operasyonları halkın desteği ile devam etmektedir

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

İşte operasyondan görüntüler...







