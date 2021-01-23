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Beşiktaş'ın Hulk'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Beşiktaş, boşta olan Hulk için 1.5 yıllığına 2 milyon 250 bin Euro teklif etti. Sambacı, Beşiktaş'ın teklifine 4.5 milyon Euro ile geri dönüş yaptı.

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Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir golcü eklemekte kararlı. Mandzukic ile masaya oturan ancak sonrasında Hırvat golcüyü Milan'a kaptıran Beşiktaş Hulk'ta ise mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'ın Brezilyalı golcü Hulk'a yaptığı teklif de ortaya çıktı. Kartal, boşta olan Hulk için 1.5 yıllığına 2 milyon 250 bin Euro teklif etti. Sambacı, Beşiktaş'ın teklifine 4.5 milyon Euro ile geri dönüş yaptı. Arada fark olsa da görüşmeler sürüyor.

Siyah-beyazlılar, Hulk'a ikinci bir teklif yapmayacak. Yönetimin ücret konusunda daha da yukarılara çıkmayı planlamadığı öğrenildi. Transfer birkaç gün içerisinde netleşecek.

48 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Hulk 11 kez de fileleri havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız golcü son olarak Çin Ligi ekibi Shanghai'de forma giydi.

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