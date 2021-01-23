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İrfan Fidan, 27 Kasım'da Yargıtay'a; 23 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da eski İstanbul Başsavcısı'nı seçti. İrfan Fidan, 27 Kasım'da Yargıtay'a; 23 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi. 27 Kasım’da Yargıtay üyeliğine seçilen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un da aday gösterildiği seçime ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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