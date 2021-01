Arsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: Ocak ayının en büyük transferi

Fransız teknik adam Arsene Wenger, "Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber.'' dedi.

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe ile anlaşan dünyaca ünlü eski oyuncusu Mesut Özil hakkında beIN SPORTS HABER'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk asıllı Alman yıldızın transferinin futbol gündeminde yarattığı etkiye değinerek sözlerine başlayan Wenger, "Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

"Her zaman Arsenal'de olmasını istedim"

32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynama hayalini kendisiyle paylaşmadığını dile getiren Fransız teknik adam, "Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe büyük bir Türk kulübü. İstanbul'un Asya yakasında bulunuyor. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü başkan Ali Koç'u tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı birkaç defa mücadele etmiştim. Büyük bir taraftar kitlesine sahipler. Mesut gibi bir futbolcunun takımları için mücadele edecek olmasından dolayı şüphesiz ki heyecan duyuyorlar." yorumunu yaptı.

"Süper Ligi büyük bir dikkatle takip edeceğim"

Mesut'un şampiyonluk yolunda etkin bir rol oynayabileceğini savunan deneyimli çalıştırıcı, "Evet buna inanıyorum. Mesut 2014'te Arsenal'e geldi ve şimdi 2021'de takımdan ayrılıyor. 7 yıllık süreyi düşündüğümüzde onun için oynayamamak bir hayal kırıklığı yarattı. Yeniden futbol oynama konusunda müthiş bir açlığı var. Mesut her zaman için sıcak bir çevreye ihtiyaç duyan birisi. Onun için şu an en doğru adres Türkiye'dir. Golcülerin golü atmada ihtiyaç duyduğu son pasları sağlama konusunda ve bu sayede maçları kazanma konusunda çok iyi bir isim. Eğer bunu yapabilirlerse ligi kazanma konusunda büyük bir şansa sahip olurlar. En azından bundan sonra Türkiye Süper Ligi'ni büyük bir dikkatle takip edeceğimi söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

"Paslarının zamanlaması sıra dışı"

Eski oyuncusunun başarılarla dolu kariyeri hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Wenger, "Bir orkestrayı düşünürseniz, Mesut topu doğru zamanda oynayabilen birisi. Paslarının zamanlaması sıra dışı. Paslarının yaratıcılığı da aynı şekilde. Yarattığı pozisyonlar kendi başlarına cevabı veriyor aslında. Bu onun yaratıcılığı. Şunu da söyleyebilirim, eğer anahtar pasları doğru alırsa çok rahat asist üretebiliyor. Premier Lig gibi çok zor bir ligde asist rekorunu en çabuk kıran isim olduğunu hatırlıyorum. 2015-2016 sezonunda 19 asisti vardı. Bu inanılmaz bir istatistik. Eğer etrafında doğru bir takım varsa, pasların zamanlamasının ve kalitesinin mükemmel olacağını söyleyebilirim. O forvetlerin her zaman çok sevdiği bir isim olmuştur." dedi.

"Mesut gibi kalite çok sık bulunmuyor"

Mesut'un kısa bir sürede form tutacağına inandığını belirten Wenger, "Bakın dürüst olmak gerekirse, performansınız kalitesi için önemli iki şey vardır. İlki temel form durumunuz. Temel formunuzu antremanlarda iyi çalışarak elde edersiniz. Şu an Mesut'un güncel form durumu hakkında bilgim yok açıkçası. İkinci kısım ise müsabaka form durumudur ve kaç maça çıktığınızla ilgilidir. Bu tarafta bir dezavantajı var. 2019-2020 sezonunda sanırım yalnızca 19 maça çıktı, bu yıl da hiç oynamadı. Dolayısıyla maç formu konusunda biraz zorlanacaktır. Ama genel olarak değerlendirecek olursam, temel formu yerindeyse 3-4 maç içinde formunu bulup en iyisini sahaya koyacağını düşünüyorum. Üstelik onun kalitesi gözlerinden geliyor. Futbolda buna saha görüşü deniyor. Mesut çabuk görüyor, çabuk karar veriyor, gördüğü şeyi anlayıp uygulaması çok çabuk oluyor. Bu açıdan bakıldığında futbolda böylesine kalite çok sık bulunmuyor." diyerek sözlerini noktaladı.