Mesut Özil ne zaman oynayacak? Ali Koç imza töreni için tarih verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ''Mesut Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak." dedi.

Fenerbahçe Balkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. ALi Koç, "Kulüp üye aidatlarının 50TL'den değiştirilmesi ve yükseltilmesi gibi talepler var. Biz geçen sefer söyledik. Arzu eden daha üstünü de bağış olarak paylaşabilir. Düşük olduğunu düşünenler için bu imkan her zaman açık. Peki sonucu ne oldu. 5028 üye 50TL üstü miktarda teberru diyeceğimiz miktarda aidat-bağış ödemesi yaptı. 2019'da 1.9m TL aidat toplamışken, geçen sene 4.2m TL aidat geliri toplamış olduk. Finansal problemlerimiz henüz çözülmedi. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Gidecek çok yolumuz var ama doğru adımları attığımız bir gerçektir. Umarım bu adımların sonuçlarını camiamız gelecekte görür. Mesut Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek.” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda bir üyenin önerisi: Mert Hakan santrfor, Sosa stoper oynasın.

Ali Koç: Hocamıza ileteceğim.

Bir Fenerbahçe kongre üyesinden Ali Koç’a öneri: Kalecimiz kırmızı kazakla maça çıksa nasıl olur?

''Omar'ın kazasını duyar duymaz açıklamamızı yaptık''

Omar'ın yılbaşı gecesi ölümden döndüğü kazayla ilgili konuşan Ali Koç, ''Galatasaraylı futbolcu Omar'ın kazasını duyar duymaz açıklamamızı yaptık, genç çocuk sahibi biri olarak olayı duyduğumuz zaman içimiz parçalandı. Bu konunun özelinde bir ziyaretimiz olmadı ama bu tip jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan konusu

Ali Koç, Galatasaray ve Oğulcan konusuyla ilgili ''G.Saray ve Oğulcan konusu bizi neden ilgilendiriyor? Biz sahada rekabet ettiğimiz kadar transferde de rekabet ediyoruz ve rekabetin adil bir şekilde yapılması gerekiyor. Futbolcu ayartma konusunda birçok kulüp rahatsız. Transferin yapılış şekli, bizi de ilgilendiriyor" dedi.

''Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taşmıştır''

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında geçen gerginlikle ilgili konuşan Ali Koç, ''Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taşmıştır, bu kaçıncı oldu! Tavırları değişene kadar bizim de tavrımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

''Biz hocamızın her zaman arkasında olduk''

Erol Bulut'un görevden alınmasının söz konusu olmadığını belirten Ali Koç, ''Biz hocamızın her zaman arkasında olduk. Direkt şampiyonluk algısı yapıldı sezon başında. Bizim aklımızın ucundan hoca değişikliği geçmedi. Biz hangi kararı vereceğimizi sosyal medya üzerinden tepkilere göre vermiyoruz. Sistematik olarak üzerimize gelen gruplar var. Biz sosyal medyaya göre Fenerbahçe'yi yönetmiyoruz. Bir kişi işler kötü giderken 'Hoca gitsin, başka bir hoca gelsin' yazmış. Aynı kişi bir sene evvel gelsin dediği hocayı yerden yere vuruyor. İşte böyle bir zihniyet var sosyal medyada. Biz mücadele ettiğimiz her branşta zirveye oynamak için sınırlı imkanlarımıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizi diğer rakiplerimizden ayıran konu bu." dedi.

''Aziz Yıldırım'la aramızda sorun yok''

Aziz Yıldırım'la aralarında sorun olmadığını dile getiren Ali Koç, ''Başkanımız Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok, bizim tek sıkıntımız Aziz Yıldırım ile birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık ama başaramadık. Ortak paydamız Fenerbahçe ise buluşmamız bu kadar zor olmaz" şeklinde konuştu.

''Elektronik genel kurul için çalışmalar yaptık''

''Bundan sonra yoğun bir genel kurulu stadyumda yapmayı düşünmüyoruz'' diyen Ali Koç, ''2018'in Haziran ayında burada bir seçim yaptık. 22-23 bin kişinin üzerinde insan sahaya girip çıktı. Sonrasında sahayı toparlamak zaman aldı. Bundan sonra yoğun bir genel kurulu stadyumda yapmayı düşünmüyoruz. Bu bağlamda çalışmalar yaptık. Bir de Covid-19 gelince biliyorsunuz genel kurullar yapılamıyor. Galatasaray seçim yapmak istedi, izin alamadı. Aşı hayatımıza giriyor ama şartlar ne kadar değişecek bilmiyoruz. Seçim zamanı geldiğinde normalleşmeye ulaşacak mıyız, belli değil. Biz elektronik genel kurul yapılması için çalışmalar yaptık. Bu istendiği takdirde Haziran ayına yetişebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak bu tür derneklerin artık elektronik genel kurula geçmesi gerekiyor. Bu çağın imkanları bunu mümkün kılmak için çok uygun. Biz gerekli başvuruları yaptık, top artık devletimizde. Bu formata geçmek mümkün.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Divan Üyesi Yakov Taylan: Başkanım son görüştüğümüzde bana soğuk davrandınız. Ali Koç: Yanlış anlamışsınız. Soğuk davrandıysam bilmeyerek olmuştur. Özür diliyorum.

Kadın Futbol Takımı kurulacak mı?

Kadın Futbol Takımı kurulması talebi ile ilgili konuşan Koç, ''Kadın Futbol Takımı kurulmasını ben de isterim. Bunun için doğru yeri ve zamanı gelmesi gerekiyor. Bizim ilkelerimize uyan bir yapı. Ancak ilk 3 yıllık sponsor bulmamız lazım.'' dedi.

''İnanın iyi yoldayız''

''Beklediğimizin çok üzerinde sakatlık sorunu ile boğuşuyoruz, son maçımızda da yedek kulübesine baktığımız zaman bu durumu görebilirsiniz.'' diyen Ali Koç, ''Kırılma anlarından çıktık, genç taraftarlarımızdan ricam 90'ar dakikalık maçların sonucunda coşkunuzun ya da tepkinizi tavan yapmasını istemiyor. Şampiyonluk uzun bir süreç. Futbolcularımız böyle bir süreçten etkileniyor. İnanın iyi yoldayız. İnişler, çıkış olacaktır. Bazı kulüpler de bizim yaşadıklarımızı yaşıyor ama bize yapılan eleştiriler kadar onlar göz önüne getirilmiyor. Ne bir maçla şampiyon oluyoruz, ne de bir maçla şampiyonluk kaçırıyoruz.'' şeklinde konuştu.

''Belki bir nokta atışı daha yapabiliriz'

Transfer konusuna değinen Ali Koç, ''3 futbolcuyla ilgili konuşabilirim. Attila'nın işlemleri tamamlandı, bu hafta oynayabilecek durumda. Osayi-Samuel de genç ve dinamik bir futbolcu. Bu isimlerden hem performans hem de ekonomik olarak beklentilerimiz var. Belki bir nokta atışı daha yapabiliriz.'' dedi.

''Evin oğlu geldi ve inşallah evinde başarılı olacak''

Mesut Özil'in transfer süreciyle ilgili konuşan Ali Koç, ''Mesut Özil'in CV'si ortada. Arsenal'de yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Bir rüya gerçekleşmek üzere. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor. Bir rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Ben yine Mesut için evin oğlu diyorum, hatta üstüne basarak diyorum. Beğenin ya da beğenmeyin evin oğlu geldi ve inşallah evinde başarılı olacak. Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu.'' dedi.

''İlk antrenmanının yarın akşam olmasını planlıyoruz''

Mesut Özil'in ilk idmanını yarın akşam yapacağının altını çizen Ali Koç, ''Mesut Özil'e bugün ve yarın testler yapılacak. İlk antrenmanının yarın akşam olmasını planlıyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut ne zaman oynayabilir diye sorarsanız, eski hocası 3-4 hafta sonra oynamaya başlayabilir demişti. Ben ise 2 haftalık bir süreç olacağını düşünüyorum. Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü imza töreni yapmayı planlıyoruz. Mesut'un ilk testi negatif çımış." dedi.

Beşiktaş'la Cimbom'a kampanya göndermesi

Kampanyadan bahseden Ali Koç, "MESUTOL yazıp 1907'ye SMS göndermeye başlıyoruz. Telefonu olmayan çocukların, anne babalarına baskı yaparak SMS atmalarını istiyorum. Salı gününe kadar bakalım ne kadar SMS atılacak. Şimdiden başlayalım. İmza törenine 24 saat kala gaza basacağız. Biz 'Fener ol' yaparken bir kulübümüzün eski yönetimi 'Böyle bir şey olur mu?' diğer kulübümüz de kumbaralardan falan bahsetmişti. Geldiğimiz noktada herkes kampanya yapıyor. Akıl akıldan üstündür. Bu tatlı bir rekabet aslında.'' dedi.

Limit konusu

Transfer limitileriyle ilgili konuşan Ali Koç, ''Bize TFF tarafından uygun görülen limit 154 milyon TL'ydi, bunun mantık dışı olduğunu söyledik. Yapılandırma sürecinin bir sonucu ve transfer aksiyonlarımızın sonucu olarak harcama limitimiz 356 milyon TL'ye kadar yükseldi." dedi.