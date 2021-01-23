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Koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek! Rusya duyurdu

Rusya, corona virüs aşısı Sputnik-V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını açıkladı.

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Rus Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

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