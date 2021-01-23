Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası neden küstüler?

Şarkıcı Ebru Yaşar 15 yıl sonra İbrahim Tatlıses ile barıştı. 15 yıllık küslük İbo Show için bitti. Birçok vatandaş ise Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses neden küstü sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Oğlu İdo'nun da dahil olduğu kavganın sebebi olarak ikilinin gönül ilişkisi olduğunu iddia eden de var, Ebru Yaşar'ı müzik şirketinden çıkardığı iddiası da...

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9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'a bu akşam güçlü sesi ve yorumu ile şarkıcı Ebru Yaşar konuk olacak. İbrahim Tatlıses ile 15 yıldır küs olan Ebru Yaşar'ın hayatı da merak konusu oldu. 43 yaşında olan Ebru Yaşar aslen Ağrılı Ankara'da büyüdü. 2015 yılında iş adamı 41 yaşındaki Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın Hasan Poyraz Gülseven, Ebru Su Gülseven adında iki çocuğu var. İşte Ebru Yaşar hakkında merak edilenler...

Ebru Yaşar yıllar önce verdiği bir röportajında küslük olayını şöyle anlatıyor...

İbrahim Tatlıses’le dargın mısınız?

- Kırgınlık var aramızda. Ama İbrahim Bey kırgın bana. Önce beni Erol Köse’ye devretti. Sonra bu albüm çalışmamda beni aradı, "Gel albümü İdobay’dan çıkar" dedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. O da kızdı. Bence o beni çok seviyor. Ama ben daha çok seviyorum kendisini. İbrahim Tatlıses, beğenmediği insana yatırım yapmaz. O bana çok büyük yatırım yaptı.

Sesini beğendiği için mi yaptı bu yatırımı, yoksa...

- Tabii ki sesimi beğendiği için. O benim sesimi seviyor. Şahsımla ilgili, özel bir durum yok yani.

Peki bu özel ilgiyi yanlış anlayanlar oldu mu?

- Oldu ama tehlikenin ben olmadığını geç de olsa anladılar. Mesela şu an Derya Tuna ile aramız çok iyidir.