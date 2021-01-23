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Fetullah Gülen'in mezarı Amerika'da mı olacak? Hüseyin Gülerce açıkladı

Yazar Hüseyin Gülerce, ABD yönetiminin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i iade etmeyeceğini ve mezarının orada olacağını yazdı.

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ABD'ye yaşamını sürdüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölmesi halinde ABD'ye mi gömülecek?  15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı isminin iadesi gündemden kalkarken yeni tartışma Gülen'in olası mezar yeri oldu.

Bir dönem FETÖ'de önemli görevler üstlenen gazeteci Hüseyin Gülerce, Gülen hakkında Star'ın internet sitesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

ABD Başkanı Biden'ın Gülen’i Türkiye’ye asla vermeyeceğini iddia eden Gülerce, "Kadere sözümüz yok, ancak Gülen’in Amerikan topraklarında öleceği ve mezarının orada olacağı ihtimal dâhilindedir." diye yazdı.

Biden döneminde sadece FETÖ değil CHP ve HDP olmak üzere muhalefet bloğunun kışkırtılacağını dile getiren yazar, son dönemde TSK içindeki FETÖ operasyonlarının arttığına değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Cenazesinin Türkiye'ye gelmesini hiçbir iktidar kabul etmeyecektir"

"Bir kaos ortamı hazırlığı için FETÖ ayaktadır. Sinsi FETÖ’cüler, her fırsatta milletimizin merhamet damarına basarak bu ihanet şebekesi ile yapılan mücadeleyi sulandırmaya, etkisiz kılmaya çabalıyor. Hâlbuki FETÖ, devlet ve millet düşmanlığından asla vazgeçmiş değil.

Evet, Biden yönetimi FETÖ’yü sonuna kadar kullanacak ve elebaşı Gülen’i iadeye asla yanaşmayacaktır. Gülen gibi bir haininin cenazesinin Türkiye’ye gelmesini, hiçbir iktidar kabul etmeyecektir. "

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı

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