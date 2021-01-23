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HABER /  POLİTİKA

Vatan Partisinden "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin, listedeki 8 üyenin istifa etmediğini, 10 kişinin 1 ila 4 yıl önce istifa ettiğini, 29 kişinin ise yaklaşık 2 yıldır parti görevlerini yerine getirmediğini bildirdi.

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Bursalı, yazılı açıklamasında, partiden ihraç edilen Bedri Gültekin'in 21 Ocak'ta partiye istifa mektubunu sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Parti programı ve temel siyasetlerine aykırı faaliyette ısrar eden Bedri Gültekin, 15 Ekim 2020'de disipline sevk edilmiş ve Merkez Disiplin Kurulu'nun 22 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı kararla partiden kesin olarak ihraç edilmiştir. Kamuoyuna açıkladıkları '108 kişilik' istifa listesi, ahlak düşkünlüğünün ve bunalımın son göstergesidir. Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor."

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