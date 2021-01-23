Ebru Yaşar kiminle evli eşi Necat Gülseven ne iş yapıyor?

İbo Show'un bu akşamki konuğu 15 yıldır küs olan şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Sesi ile büyüleyen şarkıcı Ebru Yaşar'ın hayatı, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. 43 yaşında olan Ebru Yaşar aslen Ağrılı Ankara'da büyüdü. İş adamı Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın bir oğlu bir de kızı var. Peki Ebru Yaşar'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor?

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9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'a bu akşam güçlü sesi ve yorumu ile şarkıcı Ebru Yaşar konuk olacak. İbrahim Tatlıses ile 15 yıldır küs olan Ebru Yaşar'ın hayatı da merak konusu oldu. 43 yaşında olan Ebru Yaşar aslen Ağrılı Ankara'da büyüdü. 2015 yılında iş adamı 41 yaşındaki Necat Gülseven ile evli olan Ebru Yaşar'ın Hasan Poyraz Gülseven, Ebru Su Gülseven adında iki çocuğu var. İşte Ebru Yaşar hakkında merak edilenler...

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile kuliste çekildiği videosunu paylaştı "Patron, yıllar sonra seni görmek... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi, program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza, iyi ki varsın" dedi. Peki Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar evli mi? İşte şarkılarıyla gönülleri fetheden Ebru Yaşar'ın hayatı.

Ebru Yaşar kimdir:

Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı ile büyük bir dinleyici kitlesi kazanan sanatçı, kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

Necat Gülseven kimdir: Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil’de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır’da başladı. Daha sonra İstanbul’a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.’yi kurdu.

Kısa bir süre sonra Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim kurulu başkanı oldu. Necat Gülseven, 23 Haziran 2015 tarihinde şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Ebru Su ve Hasan Poyraz adlarında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Necat Gülseven, 2019 yılında ticari faaliyetlerini genişleterek medyada yerini alarak medya patronu oldu. 3N Medya’nın sahibidir. Türkiye’de bilinen medya kanalları olan Show Radyo, Viva Radyo , TV100 ve Bizimev TV satın alarak medyada faaliyetlerine başladı.