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Demonte cep telefonuna ithalat muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonuna gelen muafiyet Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, demonte halde ithal edilen cep telefonları gözetim uygulamasından muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'e göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu. 

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