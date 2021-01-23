İYİ Partili Başkan Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarıyla alem yaptı
AYDIN'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında kalabalık bir grupla maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak, yaptığı parti tepki çekti.
İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.
İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, develerin de yer aldığı bir eğlence programıyla 54 yaşına girdi.
Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı.