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İstanbul'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın: 3 araç küle döndü

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de bir ayakkabı fabrikasından alevler yükseldi. Çıkan yangında gökyüzü dumanlarla kaplandı. Can kaybı yaşanmazken fabrika bahçesindeki biri kamyonet ikisi lüks otomobil yanarak küle döndü.

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Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı malzemeleri üreten fabrikanın bahçesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler yanmaya başladı.

Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Fabrika bahçesindeki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi fabrikanın çevresinde bulunan binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında bahçede bulunan biri kamyonet ikisi lüks otomobil olmak üzere 3 araç tamamen yandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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