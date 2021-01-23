Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü Mustafa Dalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ile futbol şube sorumlusu Faruk Koca'nın hazır bulunduğu bildirildi.