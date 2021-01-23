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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gitti. Maçın kadrosuna sakatlığı süren Omar, Oğulcan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'in yanı sıra cezalı Diagne alınmadı.

Sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

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