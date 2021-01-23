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Esenyurt'ta kanlı kefenli araç görenleri şoke etti

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren sürücü herkesi hayrete düşürdü. Aracın sahibi ifadesinde ”Dikkat çekmek için yapmıştım” dedi.

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Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir arabanın üzerinde kanlı kefen ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler bir arabanın bagaj kısmının üstünde kefene rastladı. İncelemelerin ardından araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer’in dikkat çekmek için cansız bir mankene kefen giydirip arabasına bağladığı ortaya çıktı.

Trafikten men edildi

Arabadan indirilen cansız manken ve araba sahibi polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri ise arabayı trafikten men ederek yediemin otoparkına kaldırdı.

“Gören şok oluyor”

Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tuncer, "Görenler şok oluyor tabi. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurt dışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici oradan cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor” diye konuştu.

Otomobilin sahibi Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şuanda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek." dedi.

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