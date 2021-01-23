HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den skandal Selahattin Demirtaş paylaşımı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Rusya'nın tutuklu muhalif lideri Aleksey Navalny üzerinden skandal niteliğinde paylaşımda bulundu.

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Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sadece sosyal medyadan tepkilerin yetmediğini "Navalny destekçileri -50 dereceye ulaşan soğuklara rağmen sokaklarda. Biz de sosyal medyada..." şeklindeki skandal sözleriyle sokaklara çıkılması gerektiğini söyledi.

AB heyeti dün HDP'yi ziyaret etmişti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut dün beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Vekili Eleftheria Pertzinidou ve Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova ile parti HDP Genel Merkezini ziyaret etmişti.

Sezai Temelli'nin paylaşımı:

HDP en son kanlı çağrısı 7-8 Ekim'in hesabını veriyor

HDP'nin çağrısıyla 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarıyla kan döktü. Çıkan olaylarda 2 polisimiz şehit oldu, 43 vatandaş hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i vatandaş olmak üzere 769 kişi yaralandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında olduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014’teki ‘Kobani olayları’ ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke süreci başladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen vekiller, terör eylemlerinden ‘azmettirici’ sıfatıyla sorumlu tutuluyor.