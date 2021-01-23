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Antalya'da güvenlik görevlisi ölü bulundu! Kızı acısına dayanamayıp fenalaştı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da yüksek tansiyon hastası olduğu ve birkaç ay önce de eşinden boşandığı öğrenilen güvenlik görevlisi, kulübesinde ölü bulundu. Babasının acısına dayanamayan kızı olay yerinde sinir krizi geçirip fenalaştı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa sitesine kargo getiren görevli, kapıyı açan olmayınca yardım almak için güvenlik kulübesine girdi. Güvenlik görevlisi Necati Düzgören'in hareketsiz oturduğunu gören kargo görevlisi, sitede oturanlara haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necati Düzgören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen kızı Esra sinir krizi geçirdi. Yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen, birkaç ay önce eşinden ayrıldığı ifade edilen 3 çocuk babası Necati Düzgören'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı.

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