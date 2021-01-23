Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönüyor!

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig’in 21’inci haftası Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesiyle başladı. Saat 16:00’da Eryaman Stadyumu’nda başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetti.

İlk yarısı durağan geçen üç puan mücadelesinde Trabzonspor soyunma odasına önde girdi. 36’da Djaniny, Ekuban’a verdiği pas sonrası savunma arkasına koşu yaptı. Ekuban’ın araya bıraktığı topla tekrar buluşan Djaniny, kaleci Übeyd’i geçerek topu ağlara gönderdi. Djaniny gol sevincini geçen hafta sakatlanan Abdulkadir Ömür’ün formasını açarak kutladı.

İkinci yarının başlamasıyla 54’te fark ikiye yükseldi. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, Ekuban’a havadan harika bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı ceza sahasında önünde yumuşatan Ekuban, çok sert bir şutla fileleri sarstı. (2-0)

86'da Gençlerbirliği penaltıdan bulduğu golle ümitlendi. Son anları heyecanla geçen karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği Antalyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise derbi maçına çıkıyor. Zirvenin sahibi Beşiktaş ile Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın önemli anları:

86- GOOOL! Gençlerbirliği'nde penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

59- Marlon'un kullandığı serbest vuruşta Ekuban'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

56- Gençlerbirliği atağında Murat ceza alanında topla buluştu ancak Trabzonspor savunması tehlike büyümeden önledi.

54 GOOOL! Nwakaeme sağ kanatta Ekuban'ı gördü ceza alanına girer girmez çaprazdan vuran Ekuban topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

39- Sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme kaleyi düşündü ancak vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

36- GOOOL! Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti! Ekuban'la yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanına giren Djaniny, Übeyd'ten sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi.

28- Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen sarı kart gördü.

25- Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme ceza sahasına ortasını yaptı ancak Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

14- Trabzonspor'da Serkan Asan ceza sahasına ortasını yaptı ancak Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

12- Trabzonspor'da Nwakaeme sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

8- Trabzonspor'da Vitor Hugo köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu. Kaleye yönelen top Nwakaeme'ye çarptı. Sonrasında kaleci Übeyd topu kaptı.

İlk 11'ler şöyleydi:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio