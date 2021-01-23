İl sayısı 7'ye çıktı! Diyarbakır'da bir kişide mutasyon koronavirüs tespit edildi

TÜRKİYE'de mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı 7'ye yükseldi. Son olarak Diyarbakır'da bir kişiye yapılan tetkiklerde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Vakanın yurt dışı temaslı olmaması paniği daha da arttırdı.

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Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi.

Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

Mutasyonlu koronavirüse rastlanan iller şu şekilde:

-Düzce

-Balıkesir

-Diyarbakır

-Kilis

-Muş

-Tokat

-Tunceli