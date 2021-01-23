Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.933'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 144 kişi daha hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 ay önceki seviyeye geriledi

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a, ağır hasta sayısı ise bin 962'ye düştü. Böylece 30 Ekim 2020'de bin 966 olarak kaydedilen hasta sayısı, tam 85 gün sonra bin 962 seviyesine geriledi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.