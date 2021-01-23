BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 441,83
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.933'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 144 kişi daha hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 ay önceki seviyeye geriledi
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a, ağır hasta sayısı ise bin 962'ye düştü. Böylece 30 Ekim 2020'de bin 966 olarak kaydedilen hasta sayısı, tam 85 gün sonra bin 962 seviyesine geriledi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman gazetesinden FETÖ uyarısı: İlluminati'den daha tehlikeli!
Caner Erkin ile Elneny'den Beşiktaş'a moral bozan haber
Polonya'da 13 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü! Katil 14 yaşındaki sevgilisi çıktı
Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı
Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönüyor!
Antalya'da güvenlik görevlisi ölü bulundu! Kızı acısına dayanamayıp fenalaştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'militan' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz
İstanbul'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın: 3 araç küle döndü
Yorumlar 12 yorum