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Göztepe PAOK'un 26'lık yıldızını kadrosuna dahil etti

Göztepe, PAOK'un 26 yaşındaki ön liberosunu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kiralık sözleşmeyi imzalayan Esiti'nin forma giydiği takımlar şöyle:

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Devre arası transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı ön libero oyuncusu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Esiti'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altından başarılar diledi.

Anderson Esiti, kariyerinde Portekiz ekibi Leixoes, Estroil, Gent ve PAOK takımlarında forma giydi.

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