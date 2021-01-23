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Halka 'kutsal iksir' içirmişti! Sri Lanka Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Sri Lanka'da Hindu büyücünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini öne sürdüğü "kutsal iksiri"n etkili olduğunu savunan ülke Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi koronavirüse yakalandı.

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Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Wanniarachchi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Ülkenin başkenti Kolombo yakınlarındaki Kegalle kentinde geçen ay bir Hindu büyücü, "Kovid-19'a karşı ömür boyu koruma sağlayan" iksir geliştirdiğini iddia etmişti.

Büyücünün, bir gece Hindu tanrıçası Kaali'nin rüyada kendisine görünerek "insanlığı Kovid-19'dan kurtarmak için bal ve hindistan cevizi karışımlı iksir tavsiye ettiğini" öne sürdüğü belirtilmişti.

Bakan Wanniarachchi'nin söz konusu iksiri denediğini ve virüse fayda sağladığını açıklamasının ardından binlerce kişi, karışımdan almak için Kegalle'ye akın etmişti.

Muhalefet partileri ise karışımın Kovid-19'dan koruduğuna dair hiçbir bilimsel verinin olmadığını belirterek, Sağlık Bakanı'nı halkı yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

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