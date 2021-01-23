Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Türkiye'de iller bazında aşı dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Covid-19 aşılama haritasına göre Türkiye'de şuana dek 1 milyon 200 binden fazla kişi aşı oldu. İşte aşı olanların sayısının en çok olduğu 5 il:

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Aşı olanların sayısının en fazla olduğu 5 il:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi