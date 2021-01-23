Caner Erkin ile Elneny'den Beşiktaş'a moral bozan haber

Caner Erkin ile Mohamed Elneny, alacaklarının tahsili için siyah-beyazlı kulübü icraya verdi. Caner 1.2 milyon TL, Elneny ise 8.4 milyon TL istiyor.

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Süper Lig'de lider konumda olan Beşiktaş'ta yönetim, eski futbolcuların alacaklarını ödemek için kaynak arayışına girdi. Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, geçen hafta içinde borsaya gönderdiği özet denetim raporunda, ihtilaflı olduğu dosyaları tüm ayrıntılarıyla hissedarlarıyla paylaştı.

Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'in Beşiktaş'ı icraya verdiği haberleri 24 Eylül 2020'de medyaya yansımıştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda icra takibi başlatan Erkin'in siyah-beyazlılardan istediği paranın tutarı da ortaya çıktı.

Caner 1 milyon 268 bin lira talep etti

Erkin'in başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı. 2016-2017 sezonunda İnter'den Beşiktaş'a gelen ve 4 sezon siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli sol bek, 1 şampiyonluk yaşamıştı.

Elneny 8.4 milyon tl istiyor

Kiralık geldiği Beşiktaş'ta geçen sezon iyi performans ortaya koyarak Arsenal'e dönen ve formayı yeniden kapan Mohamed Elneny ise eski kulübü hakkında iki ayrı icra takibi başlattı.

Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği ara dönem finansal raporunda, İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2020/13689 E. Sayılı dosyası ile alacaklı Mohammed Naser Elsayed Elneny tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş aleyhine toplam 508 bin 870 euro çek alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi. Raporda yargılamanın devam ettiği ancak söz konusu borç tutarını finansal tablolara yansıtıldığı bildirildi.

Raporda ayrıca İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2020/16850 E. Sayılı dosyası ile alacaklı Elneny tarafından şirket aleyhine 423 bin 186 euro bedelli çek alacağının tahsili için de icra takibi başlattığı kaydedildi.

Ancak şirket açıklamasında, söz konusu bu icra takibine İstanbul 18. İcra Hukuk 2020/712 esas sayılı dosyayla itiraz ettiğini de vurgulanarak, "Yargılamadevam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" denildi. Böylece Elneny'nin siyah beyazlı ekipten talep ettiği tutar toplamda 932 bin euroyu (8.4 milyon TL) buldu.