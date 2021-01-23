Meteorolojiden kar uyarısı, hafta boyunca sürecek

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.

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Verilere göre, hafta boyunca sürecek yağışlar perşembe gününden itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in batı bölgelerinde kara dönüşecek.

Ülke genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı, son birkaç gündür yerini güneşli havalara bıraktı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstüne çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklama ile hava sıcaklıklarının yeniden düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.

Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in batı bölgelerinde perşembeden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.