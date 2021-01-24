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Sakarya'da kısıtlamada yakalanan sürücüden polise: Yaz kardeşim

SAKARYA'da kısıtlamada yakalanan sürücü, il dışından geldiğini söylese de cezadan kurtulamadı. 'Yaz kardeşim' diyen sürücü cüzdanından kimliğini çıkartıp polise verdi, cezai işlem yapıldı.

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Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karasu Plaj Caddesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada 06 EF 6255 plakalı otomobil ekiplerce durduruldu. Otomobil sürücüsü il dışından geldiğini söylese de polis, mazeretini kabul etmedi.

Sinirlenen sürücü otomobilinden inerek, "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi.

Polis ekipleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesti. 

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