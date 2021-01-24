Maltepe'de yangın korkuttu: Mahalleli geri dönüşüm deposu sahibine saldırdı

MALTEPE'de bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli yangının bitişiğindeki oto servis dükkanındaki araçları alevlerden kurtarmak için çabaladı. Çabalara rağmen alevler iş yerleri ve evlere zarar verince mahalleli geri dönüşüm deposunun sahiplerine saldırdı.

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Yangın saat 20.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan geri dönüşü deposunun bitişiğinde bulunan bütün evler boşaltıldı. Yangın elektrik direklerine de sıçrayınca uzun süre elektrik patlamaları yaşandı.

Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba sarf ederken diğer binaların tutuşmaması için sürekli su sıkarak soğutma yaptı.

Arabaları sürükleyerek çıkardılar

Yangın çıkan geri dönüşüm deposunun bitişiğinde bulunan bir oto servis garajında bulunan arabalar çalışmadığı için vatandaşlar tarafından sürüklenerek çıkarıldı. Toplanan vatandaşlar el birliği ile arabaları sürükleyerek garajdan çıkardı.

Mahalle sakinleri depo sahiplerine saldırdı

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangının bitişikte bulunan ev ve işyerlerine sıçraması büyük paniğe neden olurken, toplanan mahalle sakinleri mahalle arasında hurdacı olmaz diyerek depo sahiplerine saldırdı. Büyük bir arbedenin yaşandığı anlarda polis araya girerek kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

"Şehir içinde hurdacı olmaz, buradan kaldırılması gerekir"

Yanan geri dönüşüm deposunun hemen bitişiğindeki evde oturan ve evi yangında hasar gören Hüseyin Keser, “Ben bu mahallede doğdum büyüdüm, bu hurdacıların buradan kaldırılmasını çok söyledik. Bu burada olmaz dedik. Yangın çıkacak bir gün dedim, sonunda oldu bak yangın çıktı yani. Hemen evimin bitişiği, şehrin içinde hurdacı olmaz ki." dedi ve şöyle devam etti:

Komşu dedik, komşu dedik ama buramıza geldi altık. Plastik, her türlü hurda var burada, ham madde, tüp, patlayıcı her şey var. İşçilerin kaldığı konteynırda elektrikten çıktı diye düşünüyorum.

İşçiler hep burada kalıyor. Elektrikte yanma sönme oldu, hemen kendimi dışarı attım, annemi çıkardım. Baktım trafo patlamış, hemen şalteri indirdim dışarı çıktım. Kimse yaralanmadı, herkesi çıkardık ama burada olmaz bu."

İki saatte söndürüldü, kalabalık o anları canlı yayınladı

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden olurken o sırada D-100 Karayolu'ndan geçen vatandaşlar yol kenarında durarak ellerindeki cep telefonları ile görüntü çekti. Kimi kayıt alırken kimi de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeleri devam ediyor.